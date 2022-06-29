Россиян предупредили о неизбежности подорожания пива

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшие месяцы в России подорожает пиво, однако рост цен, вероятно, не превысит темпы инфляции в стране. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Он пояснил, что больше всего на стоимость пива влияет акцизная политика государства. Например, в 2021 году инфляция составила 8,6%, а акциз – 4,5%, рост цен при этом был сопоставим с размером последнего, поскольку производители в рамках конкуренции стараются повышать их минимально.

В этом году по просьбе представителей рынка власти РФ заморозили акциз на алкоголь, однако это не остановит подорожание, считает Дурдыев. По его словам, по итогам года ожидается падение производства пива на 3–5%, что потребует от производителей повышения цен для компенсации фиксированных затрат.

Ранее российские пивовары рассказали, что рынок РФ оказался под ударом на фоне антироссийских санкций. Дело в том, что почти весь хмель, используемый в российском пивоварении, поступает в страну из-за рубежа. Проблем с поставками культуры пока не наблюдается, однако важно заранее сосредоточиться на развитии местного хмелеводства, считают в отрасли.

