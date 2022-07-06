Врач рассказала об опасности разливного пива

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Употребление разливного пива может вызвать пищевое отравление. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.
По ее словам, при покупке разливного пива невозможно понять, насколько хорошо проводится санитарная обработка кранов и тары, где хранится напиток. Приходится надеяться на продавца, который в некоторых случаях может оказаться недобросовестным, отмечает специалист.
"Любой продукт, который при покупке не закрыт герметично, неважно, пиво это или другой напиток либо какая-то пища, он может быть опасен с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Пиво, как и любой другой пищевой продукт, – хорошая питательная среда для болезнетворных микробов", – предупреждает Аплетаева.
"Например, кран, который все время открывают и закрывают. Я думаю, что он тоже должен проходить через какие-то определенные промежутки санитарную обработку, потому что находится на открытом воздухе", – говорит эксперт.
Специалист также напомнила, что пиво само по себе является опасным продуктом.
"Этот алкогольный напиток может ввести в заблуждение людей, поскольку им многие начинают злоупотреблять. Еще у него есть вторая опасность – он содержит фитоэстрогены. У мужчин, злоупотребляющих пивом, может наблюдаться со временем определенный дефицит мужских половых гормонов", – заключила врач.
Ранее гастроэнтеролог Джонатан Кунг рассказал, кому необходимо отказаться от употребления пива. Если человек страдает от диабета или преддиабетного состояния, то ему следует исключить этот напиток, поскольку он способен резко повысить в крови уровень сахара. Кроме того, пиво противопоказано тем, кто хочет избавиться от лишнего веса. Дело в том, что в пенном содержится много калорий при небольшой питательной ценности.
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