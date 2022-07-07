Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьера Британии. Также он принял решение уйти с поста лидера Консервативной партии.

Он будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не выберут нового лидера. Подробнее о ситуации вокруг отставки – в эфире телеканала Москва 24.