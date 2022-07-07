Количество поездок на МЦД в столице выросло почти в 2,5 раза – Ликсутов

Количество поездок на Московских центральных диаметрах в черте города выросло почти в 2,5 раза. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также отметил большой успех БКЛ. Кольцо открыто не полностью, но уже позволило разгрузить другие станции, некоторые – до 20%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.