Эксперт рассказал об утилизации батарей электромобилей

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Тема утилизации аккумуляторов электромобилей приобретет актуальность в РФ минимум через 15 лет, заявил гендиректор компании "It.Charge" Дмитрий Матвиевский.

"Деградация батареи за это время – около 15%. Но даже аккумулятор с деградацией 20% после его эксплуатации не теряет свою ценность и может послужить еще 15–20 лет, например, в формате стационарного накопителя электроэнергии для нужд домохозяйств или бизнеса", – приводит его слова РИА Новости.

После окончания срока эксплуатации аккумулятора будет возможность продать его за хорошую сумму.

Ранее Сергей Собянин допустил возможность производства электромобилей в столице. Градоначальник заявил, что в столице планируют стимулировать развитие электромобилей, а также развивать необходимую инфраструктуру в виде зарядных станций.

Мэр добавил, что планируется наращивать число электробусов. В течение пяти-шести лет в Москве будет преимущественно курсировать именно этот вид транспорта.

