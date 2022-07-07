Более 13 миллионов раз оплатили по Face Pay проезд в транспорте Москвы за полгода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажиры московского транспорта оплатили более 13 миллионов поездок с помощью сервиса Face Pay, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

"Пользоваться Face Pay очень выгодно. Если привязать к сервису карту "Мир", то можно получать кешбэк 10 рублей с каждой поездки. Так один проезд на метро обойдется всего в 36 рублей. Сервисом уже пользуются около 170 тысяч человек, которые совершили в 2022 году свыше 13 миллионов поездок по биометрии", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее Дептранс Москвы запустил тест-драйв системы Face Pay с пассажирами наземного транспорта.

Система Face Pay заработала на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

