Дептранс Москвы получил 405 заявок на тестирование Face Pay на наземном транспорте

10:55
Фото: телеграм-канал “Дептранс Москвы’’
Дептранс Москвы получил более 400 заявок на тестирование Face Pay на наземном транспорте, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Для тестирования Face Pay на наземном транспорте мы изначально планировали набрать группу из 100 человек, но всего за несколько дней получили 405 заявок. Мы поддерживаем интерес пассажиров к технологиям, поэтому решили принять в тестировщики всех, кто успел подать заявку", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, специалисты будут собирать отзывы, для того чтобы учесть все замечания.
Система Face Pay заработала на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.
В электробусах могут запустить Face Pay
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