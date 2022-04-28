Ликсутов сообщил об открытии набора тестировщиков Face Pay на наземном транспорте Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице открывается набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте, первая группа будет насчитывать 100 пассажиров, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы" со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать платежные сервисы в городском транспорте. В апреле мы тестировали технологию Face Pay с нашими сотрудниками в автобусе, а теперь приглашаем присоединиться пассажиров – набираем группу из 100 человек. Затем планируем позвать еще больше участников и расширить зону тестирования", – отметил Ликсутов.

Он уточнил, что тест будет проводиться в автобусе магистрального маршрута М3. Стоимость проезда по Face Pay в наземном транспорте составит 46 рублей, как по транспортной карте "Тройка". Самым активным участникам теста подарят сувениры от "Московского транспорта".

Face Pay является российской системой, поэтому, как подчеркнул Ликсутов, ограничения не сказываются на ее работе. Кроме того, функционирование сервиса находится под контролем столичного правительства, в связи этим отключить его из-за границы невозможно.

В метро система Face Pay заработала 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.