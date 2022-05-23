Сервисом NFC на пяти направлениях МЖД за полгода воспользовались почти 300 тысяч раз

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пассажиры пяти направлений Московской железной дороги (МЖД) почти 300 тысяч раз активировали билеты на пригородные поезда по технологии NFC. Статистика приводится за последние полгода, отмечает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В течение мая на пяти направлениях, где сейчас доступна функция NFC, активирован 91% билетов, купленных в мобильном приложении ЦППК "Расписание и билеты ЦППК" на Android. Это на 2% больше, чем за аналогичный период апреля – даже с учетом длинных майских выходных", – заявил начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов.

Специалист уточнил, что отмечается ежемесячный рост количества активаций с момента запуска данной функции. Впервые этот сервис был реализован на Казанском направлении МЖД в декабре 2021 года.

В настоящий момент активировать билет по NFC можно также на Ярославском, Горьковском, Павелецком и Киевском направлениях. В 2022 году планируется расширить опцию на Белорусское и Савеловское направления Московской железной дороги.

Воспользоваться функцией в настоящий момент могут только обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC.

В мае стало известно, что Центробанк РФ начал внедрять оплату в Системе быстрых платежей посредством прикладывания гаджета к платежному терминалу. На стороне магазина необходимо будет иметь лишь обычную QR-наклейку с NFC-антенной.