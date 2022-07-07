Существенной остановки в поставках транспорта для столицы в 2022 году нет – Ликсутов

Существенной остановки в поставках транспорта для столицы в 2022 году нет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, партнеры мэрии, а это российские компании, оперативно нашли замену для нового подвижного состава. Все показатели госпрограммы выполнены в полном объеме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.