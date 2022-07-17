Операторы каршеринга в РФ переходят на китайские автомобили

Операторы каршеринга пересаживаются на китайские автомобили. Машины из КНР уже предлагает "Ситидрайв". Больше сотни закупил "Делимобиль", планирует подключиться к тренду и "Яндекс.Драйв".

Чем китайские машины лучше западных конкурентов? И что сейчас происходит с рынком каршеринга? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

