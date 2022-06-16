Клубника с начала июня подешевела в Москве – на 13% – исследование

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Средний чек на покупку клубники с начала июня в целом по России снизился на 5%, а в Москве – на 13%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического ресурса Чек Индекс.

Как уточняется, средний чек покупки упаковки свежей клубники 10 июня по РФ составил 346 рублей, а в Москве – 258 рублей.

Эксперты отмечают, что снижение трат на клубнику заметно в столице, где открылись специализированные уличные торговые точки по продаже ягоды.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись 286 точек продажи клубники, это на 50% больше, чем в предыдущие годы. По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, ягоды будут привозить в столицу из разных регионов России.

Он также отметил востребованность ярмарочных мероприятий из-за повышенного спроса на сезонные ягоды, бесплатного предоставления места продавцам, а также межрегионального сотрудничества и содействия российским фермерам в поиске площадок для сбыта продукции.

Ожидается, что за сезон будут проданы более 10 сортов клубники. Горожане смогут найти ягоды в специальных конструкциях с единой концепцией. Точки по продаже клубники можно посмотреть здесь.

1 апреля в столице открылись ярмарки выходного дня. Самые крупные ярмарки можно найти на Комсомольском проспекте, улице Щепкина, Измайловской площади, а также на улицах Дубравной, Тарусской и Новинке. Москвичи предпочитают там покупать свежую продукцию по доступным ценам.

В 2021 году на mos.ru появилась страница, посвященная столичным ярмаркам. Пользователи могут выбрать ближайшую торговую площадку, а также увидеть самые необычные ярмарки города. Кроме того, продавцам стала доступна информация о том, как подать заявку на участие в ярмарке.

