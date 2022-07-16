В СК назвали возможные причины падения самолета Ан-2 на Кубани

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Ошибка пилотирования и техническая неисправность могут быть причинами падения самолета Ан-2 в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных - ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС региона сообщила о том, что в Новокубанском районе, в районе станицы Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2, без возгорания.

В результате произошедшего погибли два человека.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

