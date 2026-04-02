02 апреля
Песков оценил предложение о шестидневке с 12-часовым рабочим днем
Каждый работодатель устанавливает собственный рабочий график, а сотрудник может согласиться с ним или нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение бизнесмена Олега Дерипаски о шестидневке по 12 часов.
"Это уже как у кого получается", – указал он в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, говоря об оплате переработок.
При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в Администрации президента не обсуждают шестидневку. У сотрудников Кремля и так ненормированный рабочий график. По словам Пескова, время от времени они работают по ночам, во время командировок трудовое время может охватывать целые сутки, а иногда сотрудники администрации выходят на работу и в выходные.
По мнению Дерипаски, введение в стране шестидневного формата труда со сменами по 12 часов поможет быстрее адаптироваться к внешним ограничениям и ускорить экономическую трансформацию.
Идею миллиардера поддержал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он указал, что часть российской экономики уже давно перешла на такой график, а многие работают не только в субботу, но и в воскресенье.
При этом в Госдуме предложение Дерипаски было раскритиковано. Глава комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов отметил, что любые изменения трудового законодательства должны обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства.
