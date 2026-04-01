01 апреля, 15:27

Предприниматель Стерлигов заявил, что РФ нужны крестьянские хозяйства, а не шестидневка

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

России нужны крестьянские хозяйства, а не шестидневная рабочая неделя, заявил предприниматель Герман Стерлигов в беседе с изданием "Абзац".

Он подверг резкой критике слова бизнесмена Олега Дерипаски, который предложил ввести в России шестидневную 12-часовую рабочую неделю. По мнению Стерлигова, государство должно не удерживать граждан в городах, а закрывать предприятия и отправлять людей в деревни.

"Людей, которые еще в силах, нужно отправлять на землю, давать им стройматериалы, чтобы они строили себе крестьянские хозяйства и рожали детей. Если оставлять их на предприятиях в городах, то все вымрут. Я так думаю, так и будет", – объяснил предприниматель.

Кроме того, он назвал жизнь в крупных центрах процессом "добровольного исчезновения населения". По его словам, люди "едят отраву", израсходованы на мировую индустриализацию, болеют раком и диабетом, а также "вымирают от всей этой химии". Увеличение рабочей недели при этом проблему не решит, поскольку людей ежедневно становится "меньше на тысячи".

Остановить негативные тенденции могут только отказ от городского уклада жизни и переход к натуральному хозяйству. Стерлигов выразил уверенность в том, что никакие административные меры и изменения в трудовом графике не заменят человеку естественную среду обитания и качественные продукты.

В Госдуме раскритиковали инициативу Дерипаски. Глава комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов отметил, что любые изменения трудового законодательства должны обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства.

В свою очередь, замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил категорически против этой идеи. Он предложил Дерипаске пару лет поработать простым рабочим на своих заводах и лично прочувствовать 12-часовую смену.

