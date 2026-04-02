Бизнесмен Дерипаска ответил на критику его предложения о шестидневке пословицей

Бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на критику своего предложения о введении шестидневной рабочей недели с графиком "с 8 до 8", использовав пословицу.

"Я вас услышал... Работа не волк, в лес не убежит..." – написал он в своем телеграм-канале.

Его идея была раскритикована в Госдуме. Глава комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов отметил, что любые изменения трудового законодательства должны обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства.

Категорически против инициативы выступил и замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он предложил Дерипаске пару лет поработать простым рабочим на своих заводах и лично прочувствовать 12-часовую смену.