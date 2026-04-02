Дмитрий Куклачев поздравил сервис "Мосбилет" с днем рождения

Первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев поздравил "Мосбилет" с днем рождения, отметив, что сервис помог упростить процесс планирования визита в культурные учреждения.

"Поздравляю "Мосбилет" с первым днeм рождения! Отличный сервис, сам им пользуюсь – всe быстро, удобно, надeжно", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Куклачева, сервис стал важной инициативой для культуры Москвы.

"Спасибо, что делаете искусство ближе", – добавил он.

За год жители Москвы посетили 90 театральных премьер и спецпоказов в 20 жанрах с сервисом "Мосбилет". С момента запуска он стал проводником по культурным событиям города, объединив выставки, спектакли, концерты и многое другое.

Билеты продаются без сервисного сбора, комиссии и скрытых наценок. Баллы, заработанные за покупку на платформе, можно обменять на скидки до 20% при оформлении новых заказов.

