Москвичей предупредили о мошенничестве в чатах Minecraft

Фото: depositphotos/prometeus​

Мошенники стали обманывать детей через чат игры Minecraft. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента образования и науки Москвы.

По данным ведомства, злоумышленники находят детей в игровых чатах и переводят общение в мессенджер Telegram якобы для обсуждения игровых моментов. После этого они представляются сотрудниками кибербезопасности, обвиняют школьников в передаче координат спецслужбам, угрожают задержаниями, заставляют красть деньги у взрослых и передавать средства курьерам.

Департамент попросил горожан предостеречь своих родных и друзей.

Ранее мошенники для обмана граждан начали использовать схему со встречным переводом при обещании крупного выигрыша, дохода от инвестиций или иной выплаты. Предлоги могут меняться, но суть всегда остается той же: человека пытаются убедить перевести деньги аферистам.

Россиянам напомнили, что процедуру с переводами не применяют ни банки, ни брокеры, ни платежные системы, ни иные легальные финансовые организации. Настоящие комиссии и различные удержания не требуют встречного перевода.

