02 апреля, 12:06

Безопасность

Проект "Перезвони сам" научит горожан старшего поколения распознавать мошенников

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Проект "Перезвони сам" проведет ряд интерактивных мероприятий для горожан старшего возраста. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия можно будет посетить до июня. В частности, для участников проведут викторину "Мошенник на ладони: играем и распознаем!". В игровой форме им расскажут о самых популярных мошеннических схемах и дадут возможность проверить свои знания. Первые лекции уже прошли в марте в центрах московского долголетия.

По словам руководителя проекта "Перезвони сам" Валентины Шилиной, игровая форма помогает быстрее запомнить сложные темы. Это делает процесс обучения интереснее.

Мероприятия организованы при поддержке столичного департамента информационных технологий и ГУ МВД России по Москве. Принять участие можно бесплатно. Расписание и запись доступны на сайте, а также в центрах московского долголетия.

Теперь москвичи старшего поколения будут больше знать об уловках аферистов как в реальной жизни, так и в интернете. Они смогут пройти 4 детективных раунда, чтобы отработать полученные навыки.

Например, в раунде "Телефонная рулетка" участники будут отличать голоса мошенников от голосов близких по интонации. В игре "Создание фоторобота мошенника" они составят психологический портрет злоумышленника. А раунд "Интернет-дозор" расскажет о фейковых сайтах и о том, по каким признакам их можно распознать.

Ранее мошенники начали обманывать россиян, предлагая оформить загранпаспорт всего за 3 дня. Они просят жертву переслать скан документов и внести предоплату.

В итоге данные человека используются для дальнейших мошеннических схем, а денежные средства не возвращаются. Загранпаспорт жертва в итоге не получает.

безопасностьгород

