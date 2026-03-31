Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 08:44

Безопасность
Главная / Новости /

МВД РФ: приложения необходимо скачивать только из официальных магазинов

В МВД рассказали, как безопасно установить приложения на гаджеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Перед установкой приложений на устройство необходимо выполнить несколько простых проверок, чтобы не предоставить мошенникам доступ к личным данным. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

В ведомстве призвали скачивать приложения только из официальных магазинов. Ссылки из мессенджеров, сторонние сайты и APK-файлы требуют повышенной осторожности. Если программу предлагается установить "срочно" или в обход официального магазина, то от такой установки лучше отказаться.

В управлении также посоветовали проверить разработчика. У добросовестного обычно есть сайт, рабочие контакты и история других приложений. Если профиль создан недавно, выглядит пустым и вызывает сомнения, то это повод насторожиться, указали в МВД.

Правоохранители рекомендовали посмотреть на название, описание и внешний вид страницы приложения. Если там есть ошибки, некачественные скриншоты или странный перевод, то это может указывать на подделку.

В УБК посоветовали не доверять отзывам без проверки, проверять информацию о приложении через поиск и изучать, какие разрешения запрашивает приложение.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с распространением от имени работодателей вредоносного программного обеспечения, которое замаскировано под рабочие приложения. С его помощью аферисты собирают данные о жертве, в том числе информацию о модели гаджета и версии операционной системы, а также получают доступ к СМС и контактам.

В МВД рассказали, что делать после кражи данных мошенниками

Читайте также


безопасность

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика