Протоиерей Моисеев: практика освящения куличей онлайн в церкви не принята

Освятить куличи по видеосвязи нельзя, поскольку подобная практика не принята в церкви. Об этом РИАМО рассказал протоиерей Дмитрий Моисеев.

По его словам, освящение представляет из себя священнодействие с личным присутствием в храме. В нем важен как обряд, так и участие человека в нем, его молитвенный настрой и нахождение в церкви. Этого нельзя достичь через экран, подчеркнул священник.

Как пояснил протоиерей, если верующий не может прийти в храм, то помолиться можно дома. Однако для полноценного участия в обряде он посоветовал посещать церковь.

