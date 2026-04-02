02 апреля, 16:56

Kyodo: Япония хочет направить в Россию делегацию с участием бизнесменов

Японское правительство планирует в мае направить в Россию делегацию и приглашает к участию топ-менеджеров крупных компаний. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Отправка делегации прорабатывается с учетом того, что бизнес Японии может возобновить деловую активность в РФ после завершения СВО на Украине, указали журналисты.

По данным СМИ, во время возможного визита делегации может быть поднят вопрос о закупках российской нефти. К теме обеспечения поставок энергоресурсов привлечено внимание из-за ситуации в Ормузском проливе после ударов США и Израиля по Ирану.

Уточняется, что к участию в поездке приглашаются как минимум 5 ведущих торговых корпораций – Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Itochu и Sumitomo, а также Mitsui O.S.K. Lines, которая управляет в том числе СПГ-танкерами.

Однако план визита вызывает сомнения в условиях сохранения антироссийских санкций, говорится в статье. Представитель одной из торговых компаний высказал агентству опасения, что в условиях украинского конфликта такая поездка может вызвать критику как в самой Японии, так и в других странах.

Другой источник занял противоположную позицию и отметил важность встреч с российской стороной для "поддержания хотя бы минимального уровня отношений".

Ранее японский премьер-министр Санаэ Такаити заявила о намерении Токио заключить мирный договор с Москвой, несмотря на тяжелое состояние отношений между странами. Она также называла ситуацию между Японией и России прискорбной, напомнив, что вопрос о Курильских островах так и остается нерешенным.

политикаэкономика

