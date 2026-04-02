Mirror: двухлетний мальчик выкопал человеческие останки во время игры в песке в Англии

В Англии двухлетний мальчик нашел человеческие останки во время игры в песке, передает издание Mirror.

Все случилось на пляже в Северном Девоне. После сообщения о находке к месту происшествия прибыл полицейский отряд. Как отметил главный специалист по охране исторического наследия Совета графства Девон Стивен Рид, обнаруженные кости имеют историческое значение.

В результате останки были переданы под охрану археологической компании. Специалисты предположили, что они принадлежат моряку, потерпевшему кораблекрушение. В ближайшие месяцы ученые проведут химический анализ, чтобы определить пол, возраст, возможные заболевания и географическое происхождение человека.

По воспоминаниям матери ребенка Габриэль Прентис, изначально они приняли находку за корягу или кость животного, однако ее сестра-ортодонт и коллеги заподозрили что-то неладное. На следующий день семья вернулась на пляж, чтобы указать полицейским точное местонахождение останков. После этого, по словам Прентис, полицейские вернули мальчику его ведерко, за которое он очень переживал.

"Сейчас его любимое занятие – играть в пиратов и искать сокровища. Теперь он действительно чувствует себя настоящим пиратом", – добавила она.

Ранее в церкви города Маастрихт на юге Нидерландов был обнаружен с высокой долей вероятности скелет знаменитого французского мушкетера Д'Артаньяна, погибшего в XVII веке.

Останки удалось найти во время ремонтных работ после частичного проседания пола в здании. Скелет находился в месте, где раньше располагался алтарь, под которым в те времена хоронили исключительно знатных либо влиятельных лиц.

По словам экспертов, до проведения экспертизы ничего не противоречит тому, что скелет принадлежит Д'Артаньяну. Однако для подтверждения теории исследователи взяли образец ДНК для сравнения с материалом предполагаемых потомков мушкетера по линии рода Де Бац.