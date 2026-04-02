02 апреля, 17:17

Происшествия

В Екатеринбурге мужчина забил соседа, заступившись за постиравшую кота женщину

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который заступился за женщину и забил соседа, сообщает прокуратура Свердловской области.

В декабре 2025 года в квартиру к обвиняемому постучалась женщина и рассказала, что случайно постирала кота в стиральной машине. Из-за этого ее сожитель разозлился на нее и выгнал из дома.

Тогда подсудимый решил заступиться за женщину. Он вошел к соседу в комнату и набросился на него, жестоко избив. Спасти потерпевшего не удалось. Было возбуждено уголовное дело. Фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее житель Алейского района убил металлической кочергой супругу из-за того, что та выпила алкоголь и не захотела готовить ужин. Между супругами случился конфликт, в ходе которого 46-летний мужчина стал избивать жену, нанося ей множественные удары. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

