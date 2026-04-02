Морская вода стала прогреваться в районе российских курортов

Фото: depositphotos/Homocosmicos

Температура морской воды в районе популярных курортов России начала повышаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

"Вода постепенно начинает прогреваться: к примеру, ее температура в районе Геленджика, Туапсе и Сочи составляет сейчас плюс 12 градусов", – говорится в сообщении.

Кроме того, вода в районе Алушты, Евпатории и Анапы прогрелась до плюс 11 градусов, а в Феодосии и Ялте – до 10. При этом в Ейске значения воды показали 6 градусов, в районе Калининграда – 5.

Доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены медицинского института РУДН Елена Каверина подчеркнула, что комфортной температурой воды для купания являются 22–24 градуса. При таком уровне организм не испытывает холода и сохраняет нормальную терморегуляцию, пояснила она.

Летом 2026 года синоптики ожидают аномальную жару в ряде регионов России. В июне средняя месячная температура превысит климатическую норму в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. В июле жара прогнозируется на востоке Центрального, Южного и большей части Уральского федеральных округов.

