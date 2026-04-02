02 апреля, 18:06

Туризм

Морская вода стала прогреваться в районе российских курортов

Фото: depositphotos/Homocosmicos

Температура морской воды в районе популярных курортов России начала повышаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

"Вода постепенно начинает прогреваться: к примеру, ее температура в районе Геленджика, Туапсе и Сочи составляет сейчас плюс 12 градусов", – говорится в сообщении.

Кроме того, вода в районе Алушты, Евпатории и Анапы прогрелась до плюс 11 градусов, а в Феодосии и Ялте – до 10. При этом в Ейске значения воды показали 6 градусов, в районе Калининграда – 5.

Доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены медицинского института РУДН Елена Каверина подчеркнула, что комфортной температурой воды для купания являются 22–24 градуса. При таком уровне организм не испытывает холода и сохраняет нормальную терморегуляцию, пояснила она.

Летом 2026 года синоптики ожидают аномальную жару в ряде регионов России. В июне средняя месячная температура превысит климатическую норму в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. В июле жара прогнозируется на востоке Центрального, Южного и большей части Уральского федеральных округов.

Москвичи ощутят эффект обратного похолодания на следующей неделе

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

