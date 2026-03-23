Жара и сильные ливни ожидаются в Москве летом

Летом в Москве ожидаются ливни и грозы, а один из месяцев станет жарким. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, сказать о том, что лето будет однородно теплым, нельзя по определению.

"Говорить о том, что оно будет чрезвычайно жарким, я бы тоже не рисковал. Но один из месяцев, я не буду уточнять какой, совершенно определенно будет", – отметил специалист.

Синоптик уточнил, что неустойчивость в погоде будет заметна и весной, и летом. Она будет характеризоваться сильными ливнями или грозами.

Ранее Шувалов оценил вероятность жаркого лета в столице в 40%. Однако он подчеркнул, что грядущий летний сезон может не быть аномально жарким, поскольку долгосрочные прогнозы носят только вероятностный характер.