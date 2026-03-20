На портале потребителя Москвы дали советы по подготовке авто к теплому сезону. Благодаря этому водителям в том числе будет проще выбрать автосервис или техцентр, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Кроме того, они (советы. – Прим. ред.) помогут защитить интересы автособственников, если приобретенная для ремонта деталь оказалась с дефектом, сроки доставки, указанные в договоре, просрочены, а в чек включена стоимость дополнительных услуг, которые заранее не оговаривались", – отметили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Для того чтобы найти информацию на портале, необходимо выбрать один из тематических разделов и ввести нужный запрос в строке поиска либо воспользоваться чат-ботом, который подберет нужный материал автоматически.

Например, на портале можно прочитать, что после зимнего периода нужно не только сменить шины на летние, но и провести другие процедуры сезонного обслуживания транспорта. В них входят комплексная мойка, диагностика и техническое обслуживание.

Сделать это можно в автотехцентре или автосервисе – в столице работает около 2,5 тысячи предприятий сервисно-технического обслуживания транспорта. Определиться с выбором можно с помощью материалов, которые собраны в разделе "Транспортные услуги".

В этом же разделе можно узнать, что, если ремонт был выполнен некачественно или были нарушены сроки, потребитель может назначить исполнителю новый срок оказания услуги, потребовать возмещения расходов, чтобы устранить недостатки своими силами, или отказаться от исполнения договора.

Кроме того, с помощью сервиса "Электронный помощник" можно узнать, как действовать в спорной ситуации. При необходимости будет предложен шаблон для составления претензии продавцу или искового заявления в суд, пользователю необходимо только заполнить его и отправить.

Рекомендации экспертов, которые помогут пройти весь путь разрешения спорной ситуации, находятся в разделе "Правовая информация".

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что открытие мотосезона в марте связано с высоким риском ДТП, поэтому стоит подождать, когда температура на улице будет плюс 10 градусов днем и ночью.

По его словам, несмотря на то что в Москве установилась довольно теплая солнечная погода, асфальт еще не успел прогреться. Он также отметил, что опасность грозит даже опытным мотоциклистам, однако они в такое время обычно не выезжают на дорогу, даже если очень хотят.

