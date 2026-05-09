09 мая, 08:22

Песков назвал 9 мая сложным рабочим днем для Путина

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ИС "Вести", что 9 мая будет сложным рабочим днем у Владимира Путина.

"Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что это, как для любого русского, день гордости со слезами на глазах. Но для него (российского лидера. – Прим. ред.) это еще и рабочий день", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он также рассказал, что глава государства 9 мая выступит на Красной площади, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата вместе с гостями и поучаствует в торжественном приеме. Кроме того, в Кремле пройдет более 10 двусторонних встреч. Песков добавил, что речь президента во время парада Победы будет масштабной.

Помимо этого, он заявил, что обеспечение безопасности на 9 мая является абсолютным приоритетом.

В этом году в параде Победы на Красной площади не будут участвовать колонны военной техники, а также парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. Посмотреть парад 9 мая в 10:00 можно будет на более чем 34 тысячах медиакранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах.

властьполитикаДень Победы

