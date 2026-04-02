Казахстан и Азербайджан подпишут соглашение об укреплении статуса Среднего коридора

Власти Казахстана и Азербайджана планируют подписать в 2026 году соглашение, направленное на укрепление статуса Среднего коридора – Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

В Баку состоялась встреча глав правительств стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ). В ней принял участие премьер-министр республики Олжас Бектенов. Он отметил необходимость дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута с учетом открытия Зангезурского коридора.

По данным пресс-службы, дополнительный толчок развитию Среднего коридора может дать инициированный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым цифровой мониторинговый центр ОТГ. В связи с этим было предложено сформировать специальную рабочую группу по данному вопросу.

Также Бектенов указал на растущую роль ОТГ в укреплении экономического сотрудничества и координации совместных усилий. Он обратил внимание, что Казахстан, будучи одной из стран-основательниц организации, с самого начала рассматривает тюркскую интеграцию в качестве долгосрочного, прагматичного и экономически ориентированного процесса.

"По итогам 2025 года объем взаимной торговли Казахстана со странами – членами организации достиг 12,9 миллиардов долларов. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении торгово-экономических и инвестиционных связей с использованием всего потенциала нашего объединения", – добавил он.

Уточнялось, что для увеличения объемов взаимной торговли и формирования цифровой среды для бизнеса Казахстан намерен в ближайшее время завершить ратификацию Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA), подписанного на 11-м саммите ОТГ в Бишкеке.

Вместе с тем в настоящее время для поддержки предпринимательства в Туркестане создана специальная экономическая зона "Туран". Казахстан подтвердил готовность к размещению на территории этой зоны новых совместных производств, а также к развитию технологических кластеров, в частности с участием партнеров из государств ОТГ.

