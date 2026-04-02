Форма поиска по сайту
Новости

02 апреля, 11:19

Парламент Молдавии одобрил выход из соглашения о создании СНГ

Парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе из договора о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и Алма-Атинской декларации. Законодательный орган вел трансляцию заседания.

Денонсирование коснулось документа, подписанного 8 декабря 1991 года в Минске, а также протокола к нему, принятого 21 декабря 1991-го в Алма-Ате.

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил об инициации выхода республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ еще в мае 2023 года. В качестве обоснования своего запроса к властям он указал, что у Молдавии нет общих границ с содружеством, а членство в нем не помогло стране решить насущные проблемы.

Спустя несколько месяцев парламент республики денонсировал конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ. Данное решение, принятое на заседании, поддержали 53 из 101 депутата.

Однако одобрение об отказе от выполнения обязательств базовых договоров СНГ было получено лишь в марте 2026-го. Как пояснил инициатор решения, которым выступил МИД республики, ключевые принципы СНГ якобы не соблюдаются. В свою очередь, парламент добавил, что выход из структур СНГ является естественным шагом на пути в Европейский союз.

