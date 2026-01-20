Фото: 123RF.com/adrianhancu

Выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) станет очередным шагом к уничтожению страны, заявил молдавский оппозиционер Илан Шор в эфире телеканала "Россия 24".

"Это в первую очередь продолжение разрыва экономических связей", – сказал политик.

Ранее в МИД республики заявили, что начали подготовку к полному выходу страны из СНГ. Уточнялось, что министерство начало процедуру денонсации трех ключевых соглашений – Устава Содружества, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения.

Данные решения позволят официальному Кишиневу де-юре выйти из организации. В это же время в Молдавии напоминали, что де-факто участие в Содружестве было приостановлено еще раньше.

В ГД уточняли, что намерения Молдавии выйти из СНГ говорят о том, что лидер страны Майя Санду и ее правительство действуют в интересах других стран.

