26 января, 10:16Экономика
Стоимость фьючерса на золото превысила 5,1 тыс долларов за тройскую унцию
Фото: depositphotos/ras-slava
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале этого года на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив 5,1 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом стало известно из данных торговой площадки.
По информации на 09:47 по московскому времени, цена на драгоценный металл росла на 2,54% и составляла 5 106,3 доллара за тройскую унцию. К 09:51 стоимость золота ускорила рост до 5 107,9 за унцию.
Ранее сообщалось, что биржевая цена серебра увеличилась более чем на 3%. Впервые в истории она превысила отметку 100 долларов за тройскую унцию.
Более того, драгметалл появился на торгах на Петербургской бирже. Его можно покупать и продавать в секции "Металлы и сплавы".