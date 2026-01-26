Стоимость фьючерса на золото превысила 5,1 тыс долларов за тройскую унцию

Фото: depositphotos/ras-slava

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале этого года на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив 5,1 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом стало известно из данных торговой площадки.

По информации на 09:47 по московскому времени, цена на драгоценный металл росла на 2,54% и составляла 5 106,3 доллара за тройскую унцию. К 09:51 стоимость золота ускорила рост до 5 107,9 за унцию.

Ранее сообщалось, что биржевая цена серебра увеличилась более чем на 3%. Впервые в истории она превысила отметку 100 долларов за тройскую унцию.

Более того, драгметалл появился на торгах на Петербургской бирже. Его можно покупать и продавать в секции "Металлы и сплавы".