Петербургская биржа начнет торговать серебром

Фото: 123RF.com/artiroz

Серебро появится на торгах на Петербургской бирже. Покупать и продавать его можно будет в секции "Металлы и сплавы", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

Там добавили, что серебро было внесено в спецификацию биржевого товара по инициативе участников торгов. Сроки заключения первых сделок будут зависеть от участников рынка и не могут быть определены.

12 декабря биржевая цена на серебро обновила рекорд, превысив отметку в 65 долларов за тройскую унцию впервые в истории. Диапазон торгов в тот день составлял от 63,125 до 65,085 доллара.

Стоимость меди также обновляла исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Котировки трехмесячных фьючерсов на медь увеличивались на 0,3%, составляя 11 653 доллара за тонну.