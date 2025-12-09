Стоимость золота опускалась ниже 4,2 тыс долларов впервые с 2 декабря

Фото: 123RF.com/eamesbot

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года опускалась ниже 4,2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 2 декабря 2025 года, следует из данных биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

По данным торговой площадки, в 09:10 по московскому времени цена на драгметалл снижалась на 0,44% и составляла 4 199 долларов. Позже валюта замедлила снижение, достигнув стоимости 4 202,2 доллара за унцию (-0,37%).

Ранее цена фьючерса на серебро обновила исторический максимум, превысив 55 долларов за тройскую унцию. В частности, цена росла на 3,44% и составляла 55,45 доллара за тройскую унцию. При этом фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года находился на уровне 4 220,6 доллара (+0,44%).

Кроме того, исторический максимум ранее обновила стоимость меди. Котировки трехмесячных фьючерсов на этот металл выросли на 0,3%, составив 11 653 доллара за тонну. При этом в ходе сессии они поднимались до 11 771 доллара за тонну.