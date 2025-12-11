Форма поиска по сайту

11 декабря, 13:00

Происшествия
Пермский политех: взрыв в здании произошел при испытаниях изделия

В Пермском политехе рассказали, при каких условиях произошел взрыв

Фото: телеграм-канал "Пермский Политех ПНИПУ"

Взрыв в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) произошел при испытаниях изделия. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе вуза.

По предварительным данным, нарушился технологический процесс. В результате с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. В этот момент разрушилось колесо турбины, фрагмент которой пробил защитные конструкции.

В свою очередь, в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю заявили ТАСС, что инцидент произошел в ангаре, который принадлежит университету. Однако в ведомстве уточнили, что помещение арендуют юридические лица для проведения испытаний оборудования.

Взрыв произошел в отдельном корпусе аэрокосмического факультета ПНИПУ утром 11 декабря. В результате погибли руководитель одного из предприятий, который разработал изделие, проходившее испытание, и его 8-летняя дочь. Еще 4 человека пострадали.

В вузе организовали проверку по факту нахождения ребенка на объекте в нарушение техники безопасности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

