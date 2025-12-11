Взрыв произошел в Пермском политехническом университете

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Взрыв произошел в здании аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате есть погибшие и пострадавшие. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее взрыв и пожар произошли на сталелитейном заводе компании Nippon Steel в японском городе Муроран на острове Хоккайдо. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации, пожар не распространился за пределы завода. До взрыва на производстве вспыхнул огонь в помещении, через которое подается горячий воздух в доменную печь для извлечения чугуна.

