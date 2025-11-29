Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске

Фото: depositphotos/Zoooom

Взрыв произошел в квартире в Новосибирске. Причиной стал нагревшийся из-за собаки баллончик с дихлофосом, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Инцидент случился на улице Фадеева.

"Хозяин квартиры оставил на плите баллончик с дихлофосом. Когда в доме никого не было, собака включила конфорки – об этом свидетельствуют следы зубов на поворотных ручках. От нагрева баллончик разгерметизировался", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что ударной волной выбило входную дверь, стекла в межкомнатной и балконной дверях. Кроме того, огнем незначительно повредило обои и кухонный гарнитур. При этом животное не пострадало. Собака спряталась на балконе.

Ранее взрыв газа произошел в придорожном кафе в населенном пункте Стальское в Кизилюртовском районе Дагестана. В результате ЧП возгорание не началось.

Строение не разрушилось, но в здании оказались выбиты стекла. Пострадали 4 человека, их доставили в больницу Кизилюрта в состоянии средней степени тяжести.



