Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске
Фото: depositphotos/Zoooom
Взрыв произошел в квартире в Новосибирске. Причиной стал нагревшийся из-за собаки баллончик с дихлофосом, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Инцидент случился на улице Фадеева.
"Хозяин квартиры оставил на плите баллончик с дихлофосом. Когда в доме никого не было, собака включила конфорки – об этом свидетельствуют следы зубов на поворотных ручках. От нагрева баллончик разгерметизировался", – говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что ударной волной выбило входную дверь, стекла в межкомнатной и балконной дверях. Кроме того, огнем незначительно повредило обои и кухонный гарнитур. При этом животное не пострадало. Собака спряталась на балконе.
