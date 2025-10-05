Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Красном Луче ЛНР

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по ЛНР"

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Красном Луче Луганской Народной Республики. Его жители эвакуированы, сообщил глава города Сергей Соловьев в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром в нашем городе произошла страшная трагедия. В многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Выехал на место происшествия", – написал он.

На месте случившегося задействованы экстренные службы.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из многоквартирных домов в городе Ангарске Иркутской области. В результате погиб 1 человек, еще 3 человека пострадали. Всего на улицу эвакуировали 79 жильцов, в том числе 12 детей.

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на первом этаже – в результате в ней выбило окна. После случившегося мэр Ангарского округа Сергей Петров ввел в городе режим чрезвычайной ситуации.

