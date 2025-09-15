Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Ангарске Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Иркутской области"

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из многоквартирных домов в городе Ангарске Иркутской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Предварительно, взрыв произошел в квартире на первом этаже – в результате в ней выбило окна. Возгорания не последовало.

Пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. Всего на улицу эвакуировали 79 жильцов, в том числе 12 детей.

На месте ЧП работают 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Более подробная информация о случившемся уточняется.

Ранее детонация взрывчатых веществ произошла в штольне на горнодобывающем предприятии в Николаевском районе Хабаровского края. Взрыв произошел во время перевозки взрывчатого вещества. В результате инцидента погибли три человека.

Еще один инцидент произошел в конце августа в Туле – в жилом доме на улице Кутузова прогремел взрыв. По данным следствия, в здании сдетонировала граната. В результате случившегося травмы получила девушка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.