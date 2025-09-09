Устроивший взрыв газа в жилом доме житель Ступина просил прекратить дело против него

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Алексей Зарубин, устроивший взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ступине в 2022 году, просил прекратить уголовное дело против него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

"В апелляционной жалобе в защиту интересов Зарубина адвокат выражает несогласие с приговором суда, который не учел существенные обстоятельства, свидетельствующие о невиновности Зарубина. Стороной обвинения не опровергнута версия осужденного <...> Полагает, что в деле имеются неустранимые сомнения в виновности осужденного", – говорится в документе.

Тем не менее судья принял решение оставить назначенный ему пожизненный срок в силе. Он также подчеркнул, что утверждения стороны защиты о том, что обвиняемый не мог совершить инкриминируемые ему деяния, являются "явно надуманными и несостоятельными".

Помимо этого, суд обязал Зарубина выплатить свыше 362 миллионов рублей за восстановление дома. В частности, обвиняемый должен передать 227 152 955 рублей администрации городского округа Ступино, а также 134 984 089 рублей фонду капительного ремонта общего имущества многоквартирных домов министерства ЖКХ. Также суд обязал его выплатить еще 1 миллион рублей женщине, получившей травму головы во время взрыва.

Сам Зарубин не признал иски и просил не взыскивать с него компенсацию.

Взрыв газа в Ступине произошел в доме 4 в Центральном переулке около 05:54 11 апреля 2022 года. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. В общей сложности пострадали 19 человек.

Среди причин ЧП следователи рассматривали неисправность газового оборудования и утечку газа.

Позже Следственный комитет установил, что в апреле того года Зарубин решил убить супругу и своих двоих детей, инсценировав преступление под взрыв газа. Для этого он закрыл вентиляционное отверстие одеялом, открыл все конфорки на плите, отсоединил шланг для подачи газа и спрятался в туалете, а затем поджег газ.

После этого в квартире произошел взрыв, который привел к обрушению части многоэтажного жилого дома. В результате погибли шесть человек, в том числе супруга и дети осужденного. Еще четверо жильцов получили серьезные травмы.

К пожизненному сроку Зарубин был приговорен в ноябре 2024 года.