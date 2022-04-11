Число погибших из-за взрыва газа в подмосковном Ступине выросло до шести

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Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Ступине выросло до шести. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС России по Московской области.

"Погибли шесть человек, из них – три ребенка", – говорится в сообщении ведомства.

По данным регионального МЧС, в результате случившегося пострадали 19 человек.

Взрыв газа произошел в доме 4 в Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.

