В МЧС подтвердили информацию о 3 погибших и 19 пострадавших при взрыве в Ступине

18:00
Фото: Москва 24
Три человека погибли и 19 пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине. Соответствующие данные приводит главное управление МЧС по Московской области.
"В результате взрыва, по предварительной информации, пострадали 22 человека, из них – трое погибших", – цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.
Уточняется, что взрыв полностью разрушил четыре квартиры и еще как минимум девять повредил.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве отметили, что в ближайшее время будут назначены взрывотехническая, химическая, строительно-техническая, судебно-технологическая экспертизы. На данный момент продолжается выемка документации из обслуживающей газовой компании. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.
Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.
По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, в настоящее время жители трех подъездов дома уже смогли вернуться в свои квартиры. Для тех, кто пока не может вернуться, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева оборудовали пункт временного размещения в местном Дворце культуры. По словам Воробьева, на восстановление здания может потребоваться от 6 до 8 месяцев.
Воробьев навестил в больнице пострадавших в результате взрыва газа в Ступине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: