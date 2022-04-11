В МЧС подтвердили информацию о 3 погибших и 19 пострадавших при взрыве в Ступине

Фото: Москва 24

Три человека погибли и 19 пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине. Соответствующие данные приводит главное управление МЧС по Московской области.

"В результате взрыва, по предварительной информации, пострадали 22 человека, из них – трое погибших", – цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Уточняется, что взрыв полностью разрушил четыре квартиры и еще как минимум девять повредил.



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Инцидент произошел в одном из домов в Центральном переулке города около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве отметили, что в ближайшее время будут назначены взрывотехническая, химическая, строительно-техническая, судебно-технологическая экспертизы. На данный момент продолжается выемка документации из обслуживающей газовой компании. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.

По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, в настоящее время жители трех подъездов дома уже смогли вернуться в свои квартиры. Для тех, кто пока не может вернуться, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева оборудовали пункт временного размещения в местном Дворце культуры. По словам Воробьева, на восстановление здания может потребоваться от 6 до 8 месяцев.

