Число пострадавших из-за взрыва газа в подмосковном Ступине выросло до 19 – СМИ

Фото: Москва 24

Три человека погибли и 19 пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Также в результате ЧП были повреждены 9 квартир, из них 4 полностью разрушены.

По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, в настоящее время жители трех подъездов дома уже смогли вернуться в свои квартиры.

"В первый, пятый и шестой подъезды тепло уже переврезали, запустили. Жители уже вернулись в свои квартиры, у них сейчас есть тепло, электричество и вода", – отметил Хромушин, добавив, что жителям этих подъездов в ближайшие часы будет подан газ.

Начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин сообщил, что жильцам других подъездов пятиэтажки разрешат забрать из квартир необходимые вещи и документы.

"Проводится работа с жильцами для того, чтобы можно было осуществить доступ в их квартиры с целью взять необходимые документы. Это касается второго и четвертого подъездов, чтобы под присмотром сотрудников полиции и МЧС России люди поднялись до 3-го этажа включительно и все необходимые вещи и документы забрали", – отметил Полетыкин.



Видео: Москва 24

Уточняется, что по факту взрыва в жилом доме глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Подмосковью доложить о ходе расследования.

"Председатель СК России дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить о первоначальных следственных действиях по уголовному делу, возбужденному по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших хлопок газа и частичное обрушение многоквартирного дома, следствием чего стали гибель и травмирование людей", – говорится в сообщении.

В СК отметили, что в ближайшее время будут назначены взрывотехническая, химическая, строительно-техническая, судебно-технологическая экспертизы. На данный момент продолжается выемка документации из обслуживающей газовой компании. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Взрыв газа произошел в доме 4 в Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.

Для тех, кто пока не может вернуться домой, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева оборудовали пункт временного размещения в местном Дворце культуры. По словам Воробьева, на восстановление здания может потребоваться от 6 до 8 месяцев.

