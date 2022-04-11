Жители Ступина рассказали о взрыве газа в жилом доме

11 апреля в подмосковном Ступине произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме. В результате пострадали 19 человек, шестеро скончались. Подробнее – в материале Москвы 24.



Фото: Москва 24

Взрыв

По данным МЧС, 11 апреля около шести утра на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Ступине произошел взрыв бытового газа. После этого начался пожар, который удалось оперативно потушить. На двух верхних этажах обрушились внешние панели. Кроме того, были разрушены внутренние перегородки двух квартир, а в помещениях ниже выбиты окна.

В результате пострадали 19 человек, шестеро скончались. В числе погибших – трое детей. Все раненые были оперативно доставлены в Ступинскую больницу.

Всего спасатели эвакуировали из здания 60 человек, в том числе 10 детей. По поручению губернатора Подмосковья, пункт временного размещения оборудовали в местном Дворце культуры.



Андрей Воробьев губернатор Московской области Ситуацию держу на контроле. Поручил главе организовать размещение эвакуированных жильцов. На место выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин, также работают экстренные службы. В причинах будем разбираться.

В настоящее время спасатели делают замеры поврежденного дома специальным оборудованием, чтобы убедиться, что он не является аварийным. По словам Воробьева, его восстановление может занять от 6 до 8 месяцев. С большой долей вероятности жители не пострадавших от взрыва подъездов смогут вернуться в квартиры уже к вечеру, пояснил губернатор.



Фото: Москва 24

Предварительная причина ЧП – утечка газа вследствие неисправности газового оборудования.





Ольга Врадий представитель Главного следственного управления СК по Московской области Среди версий произошедшего рассматриваются неисправность газового оборудования и утечка газа. Однако точная причина будет установлена после получения выводов экспертов.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также проводится прокурорская проверка.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин уточнил, что газовые службы региона не смогли попасть с проверкой в две из четырех пострадавших квартир. По его словам, при капитальном ремонте домов в муниципальных квартирах устанавливают датчики газа, предупреждающие о неисправности оборудования, однако ставить устройства в частные помещения жильцы часто отказываются.

"Заложило уши"

Фото: Москва 24

Жительница соседнего дома Виктория Силина рассказала Москве 24, что утренний хлопок ее разбудил и сильно напугал.

"Грохот стоял такой, что уши заложило, возможно, потому что окно было открыто. Испугались очень. Кинулись к окну, смотреть что случилось, что с машиной под окнами. Увидели обломки", – пояснила девушка.

По ее словам, как только жители увидели дымящий соседний дом, то сразу побежали на улицу, чтобы помочь.



Виктория Силина очевидец Увидели, что двух этажей посередине просто нет. На первом этаже стекла выбило у деревянных окон – такая взрывная волна была. Кричали растерянным людям, которые смотрели из этого дома, чтобы они выходили, срочно эвакуировались.

На ее глазах житель соседнего с пострадавшим подъезда вынес куртки для тех, кто "выбежал в чем попало". В течение 10–15 минут приехали пожарные.

"Сразу стали разматывать шланг с водой. Им помогали другие мужчины, очевидцы, чтобы быстрее затащить на пятый этаж, где был пожар. Сработали быстро, потушили, – добавила Виктория. – Крики стояли страшные, женщина орала: "Помогите!" Это очень страшно. Она очень сильно кричала".

По ее словам, на место ЧП прибыло большое количество специальной техники и машин оперативных служб. "Пожарные, МЧС, скорые. Столько в жизни не видела. Сразу краны, трактора вызвали, чтобы завалы разгребать. Очень много людей было", – сказала она.

Александр, проживающий в соседнем доме, также рассказал, что от взрывной волны у него заклинило дверь.

"Взрыв был ужасный: окно нараспашку, сетку выбило. По словам очевидцев, на улицу после взрыва выбежала женщина, вся в огне. Кто рассказывал, был в ужасе. Что было с женщиной после, не имею понятия, но ее тушили", – поделился он.



Фото: Москва 24

Житель Ступина Павел уточнил, что взрывная волна дошла до его квартиры, которая находилась в километре от дома, где произошел хлопок. "Примерно в 05:50 был хлопок, у меня в кухне открыло створку окна. Дальше у машин заработали сигнализации", – отметил он.

Еще один мужчина добавил, что звук от взрыва был слышен даже на другом конце города.

Анатолий Федотов, Иван Носатов