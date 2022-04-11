Жители Ступина рассказали о взрыве газа в жилом доме

11 апреля в подмосковном Ступине произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме. В результате пострадали 19 человек, шестеро скончались. Подробнее – в материале Москвы 24.
Взрыв
По данным МЧС, 11 апреля около шести утра на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Ступине произошел взрыв бытового газа. После этого начался пожар, который удалось оперативно потушить. На двух верхних этажах обрушились внешние панели. Кроме того, были разрушены внутренние перегородки двух квартир, а в помещениях ниже выбиты окна.
В результате пострадали 19 человек, шестеро скончались. В числе погибших – трое детей. Все раненые были оперативно доставлены в Ступинскую больницу.
Всего спасатели эвакуировали из здания 60 человек, в том числе 10 детей. По поручению губернатора Подмосковья, пункт временного размещения оборудовали в местном Дворце культуры.
В настоящее время спасатели делают замеры поврежденного дома специальным оборудованием, чтобы убедиться, что он не является аварийным. По словам Воробьева, его восстановление может занять от 6 до 8 месяцев. С большой долей вероятности жители не пострадавших от взрыва подъездов смогут вернуться в квартиры уже к вечеру, пояснил губернатор.
Предварительная причина ЧП – утечка газа вследствие неисправности газового оборудования.
Следователи уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также проводится прокурорская проверка.
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин уточнил, что газовые службы региона не смогли попасть с проверкой в две из четырех пострадавших квартир. По его словам, при капитальном ремонте домов в муниципальных квартирах устанавливают датчики газа, предупреждающие о неисправности оборудования, однако ставить устройства в частные помещения жильцы часто отказываются.
"Заложило уши"
Жительница соседнего дома Виктория Силина рассказала Москве 24, что утренний хлопок ее разбудил и сильно напугал.
"Грохот стоял такой, что уши заложило, возможно, потому что окно было открыто. Испугались очень. Кинулись к окну, смотреть что случилось, что с машиной под окнами. Увидели обломки", – пояснила девушка.
По ее словам, как только жители увидели дымящий соседний дом, то сразу побежали на улицу, чтобы помочь.
На ее глазах житель соседнего с пострадавшим подъезда вынес куртки для тех, кто "выбежал в чем попало". В течение 10–15 минут приехали пожарные.
"Сразу стали разматывать шланг с водой. Им помогали другие мужчины, очевидцы, чтобы быстрее затащить на пятый этаж, где был пожар. Сработали быстро, потушили, – добавила Виктория. – Крики стояли страшные, женщина орала: "Помогите!" Это очень страшно. Она очень сильно кричала".
По ее словам, на место ЧП прибыло большое количество специальной техники и машин оперативных служб. "Пожарные, МЧС, скорые. Столько в жизни не видела. Сразу краны, трактора вызвали, чтобы завалы разгребать. Очень много людей было", – сказала она.
Александр, проживающий в соседнем доме, также рассказал, что от взрывной волны у него заклинило дверь.
"Взрыв был ужасный: окно нараспашку, сетку выбило. По словам очевидцев, на улицу после взрыва выбежала женщина, вся в огне. Кто рассказывал, был в ужасе. Что было с женщиной после, не имею понятия, но ее тушили", – поделился он.
Житель Ступина Павел уточнил, что взрывная волна дошла до его квартиры, которая находилась в километре от дома, где произошел хлопок. "Примерно в 05:50 был хлопок, у меня в кухне открыло створку окна. Дальше у машин заработали сигнализации", – отметил он.
Еще один мужчина добавил, что звук от взрыва был слышен даже на другом конце города.
Анатолий Федотов, Иван Носатов