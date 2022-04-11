В МЧС показали видео с места ЧП в подмосковном Ступине

Видео: пресс-служба МЧС по Московской области

В МЧС по Московской области опубликовали видео с места чрезвычайного происшествия в Ступине, где 11 апреля произошел взрыв газа в жилом доме.

На место происшествия уже прибыли медики и спасатели. Само здание частично разрушено. На месте ЧП находятся медики, а также специалисты отрядов "Центрспас" и "Лидер".

Взрыв произошел в городском округе Ступино, в доме 4, по Центральному переулку. Согласно последней информации, жертвами происшествия стали два человека. В МЧС уточнили, что еще семь жильцов пострадали.

В ведомстве рассказали, что в результате взрыва обрушились внешние панели 4–5-х этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна. К устранению последствий привлечены 119 человек и 28 единиц техники.

В экстренных службах считают предварительной причиной взрыва утечку газа из-за неисправности газового оборудования. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

