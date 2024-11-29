Житель Ступина приговорен к пожизненному сроку за убийство шестерых людей

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Московский областной суд приговорил жителя Ступина к пожизненному сроку за убийство шестерых людей, трое из которых не достигли совершеннолетия, и причинение тяжких травм еще четверым, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следствие установило, что в апреле 2022 года подсудимый решил убить супругу и своих двоих детей, инсценировав преступление под взрыв газа. Чтобы осуществить задуманное, он закрыл вентиляционное отверстие одеялом, открыл все четыре конфорки на плите, отсоединил шланг, по которому газ подавался к плите, и спрятался в туалете. Затем он поджег газ.

В результате инцидента произошел мощный взрыв, который привел к обрушению части многоэтажного жилого дома. В результате этого погибли шесть человек, включая супругу и двоих детей осужденного. Еще четверо жильцов получили серьезные травмы.

В ходе расследования возникали трудности, связанные с необходимостью предоставления доказательств. Кроме того, подсудимый на протяжении всего следствия предлагал различные варианты развития событий, которые следователь проверял и опровергал, поскольку они не подтверждались.

Собранные улики и результаты около 40 исследований стали основой для обвинения и вынесения приговора.

Взрыв газа в Ступине произошел в доме 4 в Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля 2022 года. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. Всего пострадали 19 человек.

Оставшихся без жилья граждан разместили в гостинице, а жители трех подъездов вернулись домой. Позже стало известно, что семьям погибших при взрыва газа выплатят по одному миллиону рублей.

Среди причин трагедии следователи рассматривали неисправность газового оборудования и утечку газа. Кроме того, правоохранители тогда задержали главного инженера компании, которая обслуживала газовое оборудование дома.