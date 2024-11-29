Неисправность оборудования могла стать причиной взрыва газа в Ингушетии

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Причиной взрыва газа в частном доме в Малгобекском районе Ингушетии могла стать неисправность оборудования, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

В результате ЧП утром 29 ноября погибла женщина и пострадали трое детей 2009, 2011 и 2014 годов рождения. Один из них находится в реанимации. Сотрудники СК осмотрели место и назначили судебные экспертизы. Сейчас там проводится следствие для выяснения причин и обстоятельств взрыва газа.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека"). Статья предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Ранее один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме на улице Видова в Новороссийске. Из здания эвакуировали 30 человек.

По информации регионального оперативного штаба, после взрыва на четвертом этаже произошел пожар, площадь которого составила 20 "квадратов". Огнеборцам удалось справиться с возгоранием. К тушению привлекли 31 спасателя и 10 единиц спецтехники.