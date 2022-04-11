Семьям погибших при взрыве газа в Ступине выплатят по 1 млн руб

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Семьям погибших при взрыва газа в жилом доме в Ступине выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, пострадавшие в результате ЧП получат от 100 до 500 тысяч рублей. Сумма выплаты будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью.

"Поддержку получат жильцы разрушенных квартир: по 30 тысяч рублей на члена семьи и 50 тысяч рублей – одиноким людям", – написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Взрыв газа произошел в доме 4 в Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. По данным МЧС РФ по Подмосковью, погибли шесть человек, еще 19 пострадали.

Оставшихся без жилья граждан разместили в гостинице, а жители трех подъездов вернулись домой.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.

