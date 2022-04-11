Семьям погибших при взрыве газа в Ступине выплатят по 1 млн руб

19:30
Фото: Москва 24
Семьям погибших при взрыва газа в жилом доме в Ступине выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Кроме того, пострадавшие в результате ЧП получат от 100 до 500 тысяч рублей. Сумма выплаты будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью.
"Поддержку получат жильцы разрушенных квартир: по 30 тысяч рублей на члена семьи и 50 тысяч рублей – одиноким людям", – написал Воробьев в своем телеграм-канале.
Взрыв газа произошел в доме 4 в Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. По данным МЧС РФ по Подмосковью, погибли шесть человек, еще 19 пострадали.
Оставшихся без жилья граждан разместили в гостинице, а жители трех подъездов вернулись домой.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.
Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.
В Ступине оценят прочность дома после взрыва газа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: