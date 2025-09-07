Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 04:51

Происшествия

Три человека погибли при взрыве на горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Хабаровского края"

Детонация взрывчатых веществ произошла в штольне на горнодобывающем предприятии в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Взрыв произошел во время перевозки взрывчатого вещества. В результате инцидента погибли три человека.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Ранее взрыв произошел в жилом доме в Туле. По информации СК РФ, в здании сдетонировала граната. В результате произошедшего травмы получила девушка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика