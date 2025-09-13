Форма поиска по сайту

13 сентября, 18:38

Происшествия
El País: минимум 25 человек пострадали в результате взрыва в баре в Мадриде

Минимум 25 человек пострадали в результате взрыва в баре в Мадриде – СМИ

Фото: 123RF/joseh51

Минимум 24 человек пострадали в результате взрыва в баре в испанском Мадриде, сообщает газета El País.

Региональная служба экстренной помощи в социальной сети X заявила, что сотрудники пожарных бригад приступили к работе на месте происшествия. Другие подробности случившегося, в том числе причина ЧП, не уточняются.

Ранее в столице Мексики Мехико автоцистерна взорвалась и сгорела под эстакадой автомагистрали. Предварительно, грузовик взорвался после того, как перевернулся на шоссе.

В результате три человека погибли и еще 70 пострадали, некоторые из них получили ожоги всего тела. Среди пострадавших были младенец и двухлетний ребенок. Кроме того, 19 раненых находятся в тяжелом состоянии.

